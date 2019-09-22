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Не пустят на Олимпиаду? У России новые проблемы с допингом 

Газета.Ru 7 часов назад
Не пустят на Олимпиаду? У России новые проблемы
Фото: Reuters
В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпиады 2020 года. По информации The Telegraph, это связано с подозрениями в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, проверкой которых занимается WADA. Помимо прочего, как стало известно источнику, в ближайшие месяцы ожидается появление новых доказательств, доказывающих неправомерность действий российской стороны.
The Telegraph сообщило о возможном отстранении России от участия в летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Согласно информации британского издания, предполагаемый запрет связан с проверкой Всемирным антидопинговым агентством (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории, полученных международной организацией в начале года. Проверка якобы показала, что в последние 18 месяцев материалы подвергались манипуляциям ради сокрытия факта исторического и системного употребления допинга российскими спортсменами.
Официальная информация о результатах расследования WADA, как ожидается, будет представлена на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. В этот же день функционеры и делегаты вынесут на обсуждение вопрос о возможном повторном приостановлении действия аккредитации РУСАДА, что может стоить России поездки на Олимпиаду.
Кроме того, The Telegraph утверждает, что в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств неправомерных действий со стороны России, а именно — манипуляций с допинг-пробами.
«Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020», — говорит источник.
Это уже не первое сообщение за последнее время о новых претензиях WADA к России. Скандальный журналист и автор документального фильма о допинге в российском спорте накануне заседания WADA в Токио сделал заявление, что в данных Московской лаборатории были обнаружены признаки фальсификации допинг-проб. По его словам, процесс повторной отзаявки аккредитации у РУСАДА уже запущен.
«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт у себя в твиттере, не оставив ссылок на прямой источник.
На эту тему высказался олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон, намекнувший, что лояльность WADA к России не оправдалась.
«Слова здесь не нужны. Многие были обеспокоены тем, что нечто подобное может произойти, но спортивные руководители нас не послушали. Разочарован», — гласит сообщение шведа в твиттере.
Масштабный допинговый скандал в отечественном спорте разгорелся в 2015 году, когда исполком всемирной организации взял на рассмотрение доклад Ричарда Макларена. В отчете говорится, что российские спортсмены в более чем 30 видах спорта между 2012 и 2014 годами употребляли запрещенные вещества, а, согласно показаниям бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, сокрытие допинга контролировалось высшими государственными органами страны. WADA лишило российское ведомство официальных прав и организовало проверку, из-за чего многие атлеты были лишены завоеванных медалей и подвергнуты дисквалификации.
В частности, на Олимпиаду в Пхенчхане большинство отечественных спортсменов не попали, а сборная России выступала под нейтральным флагом.
Однако 20 сентября прошлого года исполком WADA провел заседание, в ходе которого РУСАДА большинством голосов было восстановлено. Одним из условий было то, что до 31 декабря 2018 года российская сторона обязывалась предоставить экспертной группе международного ведомства доступ к базе данных российской лаборатории, но сделать в срок этого не получилось из-за проблем с сертификацией оборудования. Впоследствии WADA и РУСАДА были раскритикованы ведущими спортсменами и официальными лицами.
Завершить работу в Московской лаборатории эксперты международного ведомства смогли только 17 января, при этом отметив, что окончательное решение о судьбе РУСАДА будет принято не раньше завершения проверки всех баз данных.
После визита WADA в Москву РУСАДА регулярно отчитывается о проведенной антидопинговой работе. Не так давно стало известно, что за первые восемь месяцев 2019 года было выявило 227 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. С января по август включительно сотрудниками было выявлено 227 нарушений правил доступности для тестирования. В 165 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 62 — о непредоставлении информации о местонахождении.
Все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.
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Россия подозревается в манипуляциях с данными антидопинговой лаборатории Россия подозревается в манипуляциях с данными антидопинговой лаборатории Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Пробиться на Олимпиаду: гимнастки Аверины стартуют на чемпионате мира Пробиться на Олимпиаду: гимнастки Аверины стартуют на чемпионате мира
Комментарии13
Летние виды спорта , Статьи , Григорий Родченков , Себастьян Самуэльссон , Ричард Макларен , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Telegraph
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