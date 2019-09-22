Скончался олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов

Скончался олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов

Двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила Федерация конного спорта РФ. О месте и времени прощания со спортсменом сообщат позднее.

Иван Кизимов — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Семь раз он был чемпионом СССР. После Олимпиады 1976 года в Монреале Кизимов занимался тренерской работой, некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Кизимова назвали петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.