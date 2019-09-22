WADA дало РФ три недели для объяснений

России дали три недели, чтобы объяснить неточности в данных Московской антидопинговой лаборатории, обнаруженные Международным антидопинговым агентством WADA

Об этом сообщает датское издание Sportpressen , ссылаясь на Михаэля Аска, председателя Института национальных антидопинговых организаций (INADO).

«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.

Ранее WADA заявила, что ее инспекторы изучают «некоторые различия» между данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории, и отдельной базой данных, предоставленной ей ранее осведомителем.

Речь идет о базе данных, которую бывший руководитель российской лаборатории Григорий Родченков передал WADA в 2017 году после его бегства в Соединенные Штаты, где он сейчас живет под программой защитой свидетелей.

«Я не хочу сейчас окончательно определяться с возможными последствиями. Но, конечно же, WADA должна снова исключить РУСАДА. И, возможно, следует также наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство», — заявил Аск.

Ранее сообщалось что западные СМИ массово подняли тему отстранения России от Олимпиады в следующем году. При этом они не располагают официальными заявлениями спортивных чиновников и ссылаются на источники.

В частности, газета The Telegraph написала, что Россию не допустят на Олимпийские игры в Токио, поскольку «предполагается, что данные ее московской антидопинговой лаборатории были подделаны до того, как были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA)».

WADA считает, что этой информацией «манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление наркотиков российскими спортсменами», сообщили источники The Telegraph.

Западные издания предрекают, что решение, касающееся России, примут в понедельник, на заседании исполнительного комитета WADA в Токио.