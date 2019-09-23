Допинг-скандал в России может повториться

В России может начаться новый сезон допинг-сериала, пишет автор блога «Олимпийские виды» на Sports.ru.

Сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Токио обсудит соответствие Российского (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Соответствие РУСАДА кодексу WADA было признано еще год назад. Ради этого команда Российского антидопингового агентства была сменена полностью и выполнено еще множество условий.

После этого России был предъявлен еще ряд требований. Среди них — предоставление доступа к электронной базе данных Московской антидопинговой лаборатории и тем пробам, что вызовут подозрение после ее изучения.

И то и другое было выполнено. Первое — с опозданием, но наказания за это не последовало. Между тем на прошлой неделе немецкий канал ARD выпустил материал, в котором заявил о том, что Россия могла допустить вмешательство в данные лаборатории.

Глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск позже это подтвердил и заявил, что России были даны три недели, чтобы объясниться, иначе РУСАДА может быть отстранено вновь. Более того, как пишет The Telegraph, ситуация может грозить России даже отстранением от Олимпиады 2020 года, так как может подразумевать в том числе подделку информации ради заметания следов.