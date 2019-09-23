В Кремле отреагировали на новый конфликт с WADA

Ранее появилась информация, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. WADA предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с неточностями в российских данных о допинге.

«В течение этих трех недель просто нужно подождать», — так прокомментировал ситуацию Песков.

Он подчеркнул, что представители Кремля с WADA не связывались, так как все вопросы касаются спортивных властей.

По данным The Telegraph, в WADA заподозрили, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам и «этой информацией манипулировали последние 18 месяцев».

Если это подтвердится, России будет грозить отстранение от Олимпийских игр в Токио. Новые доказательства, по информации газеты, будут опубликованы в течение двух месяцев. Из-за своих подозрений WADA инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам WADA доступа к базе данных московской лаборатории были обязательными условиями для этого решения.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, вопросы WADA связаны с тем, что база, переданная в WADA осведомителем, «несколько отличается» от той, копию которой эксперты организации забрали в Москве в 2019 году.