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Россия билась. Даже дралась! Но проиграла сборной крошечного Самоа 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россия билась. Даже дралась! Но проиграла Самоа
Фото: Stu Forster/Getty Images
Действительно всё. На поле оставались даже самоанцы, которые покидали его на носилках. Но класс островитян намного выше.
Хака, драки, травмы, жёлтые карточки — в матче Кубка мира по регби между сборными России и Самоа было практически всё, даже дроп-гол. Не было только попытки в исполнении российской команды. А жаль, наши парни были к этому очень близки. И, наверное, заслужили.

Первая встреча

Со сборной Самоа российская команда в классическом регби не играла никогда. Только в регби-7, но это не считается. Для островитян матч с Россией был стартовым на Кубке мира в Японии, тогда как россияне отдали массу сил в игре с хозяевами турнира. Безусловно, фаворитом была сборная Самоа, которая в настоящее время к топ-сборным не относится, но в классе россиян превосходит. Да и не только в классе, но и в опыте, и в физической мощи, и в скорости.
Но разве сборная России приехала на главный турнир в мировом регби, чтобы сразу поднимать вверх руки? Команда Лина Джонса сделала всё, что могла на сегодняшний день.

Кушнарёв в роли Уилкинсона

Обе команды начали матч на невысоких скоростях. Самоанцы, кажется, выжидали, что предпримет сборная России. А россияне старались действовать предельно аккуратно, стараясь избегать ошибок. Но совсем без них обойтись не удалось. Потеря мяча привела к тому, что Алапати Лейуа занёс первую попытку в зону сборной России уже в первой половине первого тайма. Но российская команда вовсе не расклеилась. Очень дисциплинированная игра наших парней дала свой результат. Два штрафных — два точный удара флай-хава Юрия Кушнарёва, рекордсмена сборной по количеству набранных очков. Сборная России повела в счёте, и сборную Самоа, кажется, это обстоятельство несколько выбило из колеи. Соперники стали действовать жёстко, зачастую переходя грань. На поле происходили сплошные столкновения. В двух из них игроки сборной Самоа очень грубо атаковали нашего капитана Василия Артемьева и получили две жёлтые карточки, которые караются 10-минутными удалениями. Артемьев чудом избежал серьёзных травм, поскольку в него врезались плечами с прыжка. В хоккее за такое можно и до конца матча площадку покинуть, а то и дисквалификацию схлопотать.
В этот момент преимущество было у наших. Но мастерства реализовать численное превосходство, сыграть похитрее, затащить мяч до зоны самоанской сборной россиянам не хватило. Даже в ситуациях, когда оставалось сделать последний шаг. Первый тайм сборная России завершила с преимуществом 6:5, а в самом начале второго пропустила быструю попытку. Правда, реализация самоанца Туси Писи подвела. Практически сразу российская команда ответила дроп-голом. Конечно, в исполнении Кушнарёва. Для сборной России он как Джонни Уилкинсон для сборной Англии начала нулевых, когда англичане выигрывали Кубок мира. Правда, Уилкинсону помогали партнёры чуть более высокого класса, но в итоге именно он всё решал.

Силы закончились

Сократив отставание до минимума сборная России тут же пропустила очередную попытку — самоанцы настолько красиво всё сделали, что россияне только смотрели, как мяч заносится в зону. На этот раз и реализация не подкачала. Отставание в счёте стало угрожающим, а через минуту после четвёртой попытки всё стало ясно. Сборная Самоа просто разорвала нашу команду за счёт скорости крайних игроков, за которыми россияне просто не успевали. Сборная России тоже стала действовать грубо, порой провоцируя соперников на драки. Кирилл Готовцев схлопотал жёлтую карточку за жёсткий захват сзади, после которого игрока сборной Самоа унесли с поля на носилках. На 67-й минуте россияне, собрав последние силы, устроили настоящий штурм, чтобы занести попытку. Практически пятиминутная атака завершилась касанием мяча в зоне соперника, но судья после просмотра видеоповтора попытку не засчитал: не было однозначно видно, что именно произошло — то ли попытка, то ли игра вперёд.
В этой ситуации арбитр назначил схватку, отдав мяч сборной России, и вновь последовала отчаянная атака, завершившаяся потерей мяча в выгодной ситуации. Россияне пытались занести мяч просто грубой силой, давлением, а вот самоанцы, сумев отстоять в обороне, на последних секундах провели ещё одну попытку, установив окончательный счёт: Лейуа ушёл от наших защитников, словно от стоячих. Сборной России осталось провести на Кубке мира ещё два матча: 3 октября с Ирландией и 9 октября с Шотландией. Эти сборные сильнее и Японии, и Самоа.
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Летние виды спорта , Статьи , Василий Артемьев , Юрий Кушнарев
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