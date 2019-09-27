Каширина взяла серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике

Российская спортсменка Татьяна Каширина стала серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Паттайе.
Каширина заняла второе место в весовой категории свыше 87 кг, набрав в двоеборье 318 кг (140+178).
Победу одержала китаянка Ли Вэньвэнь, установившая новые мировые рекорды в сумме и в толчке — 332 кг (146+186).
Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Китая Мэн Супин с результатом 311 кг (137+174).
Каширина также выиграла малые серебряные медали в рывке и в толчке.
Для сборной России это первые награды соревнований.
Ранее во ФТАР заявили, что не исключают новых отстранений российских тяжелоатлетов.