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МОК разрешил гимнастке Веденеевой выступать на ОИ-2020 под словенским флагом 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Веденеевой разрешили выступать под словенским флагом
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства 23-летней представительницы художественной гимнастики Екатерины Веденеевой с российского на словенское и разрешил ей выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио под словенским флагом. Об этом сообщил на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Также МОК одобрил смену спортивного гражданства 25-летней Анастасии Яниной (академическая гребля) с российского на белорусское, спортсменка сможет принять участие в Играх в Токио.
"МОК одобрил их переход, теперь они смогут выступить за новые страны на Играх в Токио", — сообщил Адамс.
Веденеева сменила спортивное гражданство в 2018 году. Спортсменка является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером Кубка России в многоборье, бронзовым призером Кубка мира в упражнении с лентой (2019).
Янина является двукратной чемпионкой России, спортсменка была не допущена к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за недостаточного числа сданных за пределами России допинг-проб. В 2017 году спортсменка была отстранена на два месяца по решению Федерации гребного спорта России (ФГСР) из-за неподобающего поведения на церемонии награждения Кубка ФГСР.
Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
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