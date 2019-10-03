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Саблистка Софья Великая выиграла первый в сезоне турнир 

News.ru 2 часа назад
Софья Великая выиграла первый в сезоне турнир
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов стали победителями первого в олимпийском сезоне турнира саблистов.
Всероссийский турнир по фехтованию на саблях прошёл в Новогорске. В нём приняли участие все лидеры сборной России за исключением новосибирца Вениамина Решетникова, а также гости из Азербайджана. Всего в женских соревнованиях было 54 спортсменки, в мужских — 69 участников, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.
В финале Великая оказалась сильнее Яны Егорян — 15:11. Ибрагимов обыграл Константина Лоханова со счётом 15:10.
Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в эти дни в Дохе, писал News.ru.
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Летние виды спорта , Камиль Ибрагимов , Яна Егорян , Софья Великая , Вениамин Решетников , Сергей Шубенков
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