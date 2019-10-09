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Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года 

RT на русском + ещё 7 12 часов назад
Россия захотела провести Кубок мира по регби
Фото: Reuters
Федерация регби России планирует подать заявку на проведение Кубка мира среди мужских команд 2027 года.
Об этом сообщил гендиректор Федерации регби России Станислав Дружинин, слова которого передаёт ТАСС.
«В 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку. Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с Минспортом», — добавил функционер.
Он отметил, что критерии для подачи заявки станут известны после предстоящего исполкома Международного совета регби, который пройдёт 31 октября.
Кубок мира проводится раз в четыре года с 1987 года, и Россия ни разу не принимала у себя этот турнир.
Ранее сообщалось, что сборная России по регби проиграла Шотландии на КМ в Японии.
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