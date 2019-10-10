В России могут провести крупные международные соревнования

Президент России Владимир Путин поручил определить перечень крупных международных соревнований, на проведение которых Россия могла бы подать заявку. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
«С учётом успешного опыта уже проведённых в России мировых спортивных первенств просил бы определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересны, а также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний», — сказал Путин.
По словам президента, новые соревнования могут быть направлены на расширение сотрудничества в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, ЕАЭС и других структур.
«Перед Советом мы беседовали с руководителями международных спортивных организаций и они подтвердили заинтересованность в проведении в России крупных международных соревнований», — сказал российский лидер.
Он также ответил, что их проведение имеет позитивный социальный эффект.