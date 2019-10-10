Названа дата встречи WADA и Минспорта

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала дату встречи представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России по вопросам изменений данных в базе московской лаборатории.
"Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой", — цитирует Пахноцкую ТАСС.
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. В результате перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана международной организации в январе 2019 года, были найдены расхождения с имеющейся у WADA базы.
Ранее WADA подтвердило факт получение письма с объснениями от России.