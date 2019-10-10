Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

Названа дата встречи представителей WADA и Минспорта по вопросу базы данных 

Газета.Ru 1 час назад
Названа дата встречи WADA и Минспорта
Фото: ТАСС
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала дату встречи представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России по вопросам изменений данных в базе московской лаборатории.
"Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой", — цитирует Пахноцкую ТАСС.
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. В результате перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана международной организации в январе 2019 года, были найдены расхождения с имеющейся у WADA базы.
Ранее WADA подтвердило факт получение письма с объснениями от России.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Светлана Хоркина: представители ВФЛА не сидят сложа руки Светлана Хоркина: представители ВФЛА не сидят сложа руки Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой Велогонщик умер после падения за 100 метрах до финиша Велогонщик умер после падения за 100 метрах до финиша
Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Маргарита Пахноцкая , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой
Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой
Путин рассказал, как ему сломали нос
Путин рассказал, как ему сломали нос18
В России могут провести крупные международные соревнования
В России могут провести крупные международные соревнования
Путин лично поздравил Ласицкене с победой на ЧМ
Путин лично поздравил Ласицкене с победой на ЧМ
Рублев уступил Звереву в 1/8 финала турнира в Шанхае
Рублев уступил Звереву в 1/8 финала турнира в Шанхае
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение