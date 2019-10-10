Названа дата встречи WADA и Минспорта

Названа дата встречи представителей WADA и Минспорта по вопросу базы данных

"Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой", — цитирует Пахноцкую ТАСС.

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. В результате перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана международной организации в январе 2019 года, были найдены расхождения с имеющейся у WADA базы.

Ранее WADA подтвердило факт получение письма с объснениями от России.