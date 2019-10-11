Глава РУСАДА призвал смотреть в будущее с оптимизмом 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
1 5
Астон Вилла Астон Вилла
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц

Глава РУСАДА призвал смотреть в будущее с оптимизмом 

News.ru + ещё 2 17 часов назад
Глава РУСАДА призвал смотреть в будущее с оптимизмом
Фото: News.ru
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российский спорт из-за допинговых скандалов ещё не был в таком тяжёлом состоянии.
Пока ещё в таком состоянии мы не были никогда. Но давайте смотреть вперёд с оптимизмом. В нашем государстве много людей, которые занимаются развитием спорта. Я уверен, что все наладится, — сказал Ганус во время круглого стола «Международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и перспективы» в рамках форума Россия — спортивная держава".
Ганус добавил, невозможно уже так долго находиться в таком состоянии.
Кризис в нашей стране восемь лет. Такого нет нигде, — сказал он.
Ранее Ганус выразил опасения по поводу новых санкцийиз-за допингового скандала вокруг России не исключив, что российские спортсмены могут лишится двух Олимпиад.
23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. До этого WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории.
Лучшие моменты Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Паралимпийцы РФ получили приглашение на Игры в Токио Паралимпийцы РФ получили приглашение на Игры в Токио Ганус: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду под своим флагом Ганус: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду под своим флагом Молодой велогонщик из Италии умер после падения около финиша Молодой велогонщик из Италии умер после падения около финиша
Комментарии1
Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция на выезде переиграла Исландию
Франция на выезде переиграла Исландию
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
​Озил задумался об уходе из «Арсенала»
​Озил задумался об уходе из «Арсенала»
Моуринью назвал лучшего из футболистов
Моуринью назвал лучшего из футболистов
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение