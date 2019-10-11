Глава РУСАДА призвал смотреть в будущее с оптимизмом 

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российский спорт из-за допинговых скандалов ещё не был в таком тяжёлом состоянии.
Пока ещё в таком состоянии мы не были никогда. Но давайте смотреть вперёд с оптимизмом. В нашем государстве много людей, которые занимаются развитием спорта. Я уверен, что все наладится, — сказал Ганус во время круглого стола «Международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и перспективы» в рамках форума Россия — спортивная держава".
Ганус добавил, невозможно уже так долго находиться в таком состоянии.
Кризис в нашей стране восемь лет. Такого нет нигде, — сказал он.
Ранее Ганус выразил опасения по поводу новых санкцийиз-за допингового скандала вокруг России не исключив, что российские спортсмены могут лишится двух Олимпиад.
23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. До этого WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории.