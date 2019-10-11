Российских паралимпийцев пригласили на Игры-2020

Российские паралимпийцы получили приглашение на Игры-2020

Международный паралимпиский комитет (МПК) официально пригласил Паралимпийский комитет России (ПКР) принять участие на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, передает ТАСС.

Текст письма опубликован на официальном сайте международной организации.

"МПК и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 направили в ПКР официальное приглашение, подписанное президентом организации Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори, принять участие в Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио", — говорится в сообщении.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года.