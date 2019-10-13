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Сборная России по спортивной гимнастике — вторая в командном зачёте ЧМ-2019 

Чемпионат.com + ещё 15 8 часов назад
Байлз повторила рекорд Щербо по числу медалей на ЧМ
Фото: «Твиттер» Федерации спортивной гимнастики США
Сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в общекомандном медальном командном зачёте чемпионата мира, который завершился в Штутгарте (Германия). Российские гимнасты завоевали 9 медалей — по три каждого достоинства.
Первое место заняла команда США — 8 (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая). Отметим, что все награды высшей пробы у американцев — заслуга Симоны Байлз, которая выиграла личное многоборье и три отдельных снаряда, а также помогла женской сборной одержать победу в многоборье.
Три золота сборной России принесли мужчины — командное многоборье и Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебряные медали завоевали гимнастки в командном турнире и Артур Далалоян в индивидуальном многоборье и опорном прыжке. Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром в многоборье и в вольных упражнениях, Далалоян занял третье место на перекладине.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Никита Нагорный , Артур Далалоян , Ангелина Мельникова , СБОРНАЯ РОССИИ
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