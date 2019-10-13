Байлз повторила рекорд Щербо по числу медалей на ЧМ

Сборная России по спортивной гимнастике — вторая в командном зачёте ЧМ-2019

Сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в общекомандном медальном командном зачёте чемпионата мира, который завершился в Штутгарте (Германия). Российские гимнасты завоевали 9 медалей — по три каждого достоинства.

Первое место заняла команда США — 8 (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая). Отметим, что все награды высшей пробы у американцев — заслуга Симоны Байлз, которая выиграла личное многоборье и три отдельных снаряда, а также помогла женской сборной одержать победу в многоборье.