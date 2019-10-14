«Сила в твоих руках»: Побеждай как чемпион!

Компания Siberian Wellness вместе с национальным спортивным проектом Олимпийского комитета России Teamrussia.pro при информационной поддержке портала Рамблер запускают масштабный видеопроект «Сила в твоих руках» с участием профессиональных российских спортсменов — олимпийских чемпионов и призеров. 11 роликов о том, как профессиональные спортсмены побеждают знакомые всем нам проблемы.

Каждый из одиннадцати роликов — это отдельная история о том, как мы принимаем вызов нового дня, идем к своей цели, невзирая на трудности, разделяем горе и радость окружающих, сочувствуем, сопереживаем и поддерживаем дорогих нам людей.

Слова спортсменов — их манифест, но именно с ним мы каждый день выходим к миру: наша вера, принципы, убеждения, сила и эмоции. За несколько минут спортсмены раскрывают свою правду: о мечтах, преодолении и счастье.

Главная цель проекта — вдохновить молодое поколение жителей страны, помочь поверить, что судьба находится в их руках, научить идти к своей цели, невзирая ни на что. Как настоящие чемпионы приходят к своему титулу, так каждый из нас может достигнуть своей мечты.

Проект состоит из трех серий роликов, каждый из которых — проявление нашей реальности.

«Пробуждение». Серия роликов посвящена современным экологическим проблемам и направлена на привлечение внимания к теме глобальных изменений, затрагивающих жизнь людей.

«Отражение». Серия роликов рассказывает истории профессиональных спортсменов, затрагивая самые глубокие аспекты их жизни и мироощущения, раскрывает личности олимпийцев и погружает зрителя в мир настоящих героев. Искренний рассказ о пути к своей мечте даст каждому возможность прожить жизнь чемпиона и пережить самые главные моменты вместе с ним.

«Счастье». Серия роликов раскрывает перед зрителем мир таким, каким он должен быть: ярким, эмоциональным, наполненным светом и целеустремленностью. Спортсмены рассказывают о воплощении своих мечтаний и о том, как рядом со счастливыми людьми окружающие сами начинают чувствовать себя более счастливыми.

Запуск серии «Пробуждение» состоится в середине октября 2019 года.