Россия крупно проиграла на Всемирных пляжных играх

Российские футболистки крупно проиграли Англии на Всемирных пляжных играх

Женская сборная России по пляжному футболу неудачно завершила групповой этап Всемирных пляжных игр в Дохе (Катар). Подопечные Ильи Леонова крупно уступили команде Англии — 1:4.

Судьба встречи фактически была решена по итогам первого периода, когда в течение полутора минут английские футболистки забили три безответных мяча в ворота Анны Акылбаевой.

В начале второго периоде Анна Петрова сократила отставание в счёте, однако спустя ещё полторы минуты британки забили снова. Больше голов в матче зрители не увидели.

Ранее в 2019 году российские и английские футболистки играли друг с другом дважды — каждая из команд одержала по одной победе.

Напомним, что обе сборные обеспечили себе места в полуфинале турнира ещё по итогам двух туров. Сегодня же решалась судьба первого места группы В.