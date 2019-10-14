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Один из величайших велогонщиков получил травму головы 

Просто Про Спорт + ещё 2 5 часов назад
Один из величайших велогонщиков получил травму
Фото: РИА Новости
Травму головы получил бельгийский профессиональный велогонщик Эдди Меркс.
По данным AP, во время велосипедной прогулки с друзьями он попал в аварию и был доставлен в больницу в Дендермонде.
74-летний бельгиец пять раз становился победителем «Тур де Франс». Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу этапов французского Гранд-тура, где он был первым среди велогонщиков. Травму головы получил бельгийский профессиональный велогонщик Эдди Меркс,
По данным AP, во время велосипедной прогулки с друзьями он попал в аварию и был доставлен в больницу в Дендермонде.
74-летний бельгиец пять раз становился победителем «Тур де Франс». Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу этапов французского Гранд-тура, где он был первым среди велогонщиков.
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