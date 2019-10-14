Один из величайших велогонщиков получил травму головы

Травму головы получил бельгийский профессиональный велогонщик Эдди Меркс.

По данным AP, во время велосипедной прогулки с друзьями он попал в аварию и был доставлен в больницу в Дендермонде.

74-летний бельгиец пять раз становился победителем «Тур де Франс». Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу этапов французского Гранд-тура, где он был первым среди велогонщиков. Травму головы получил бельгийский профессиональный велогонщик Эдди Меркс,

По данным AP, во время велосипедной прогулки с друзьями он попал в аварию и был доставлен в больницу в Дендермонде.

74-летний бельгиец пять раз становился победителем «Тур де Франс». Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу этапов французского Гранд-тура, где он был первым среди велогонщиков.