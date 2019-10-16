Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Токио, прощай? Из-за подмены допинг-проб Россию могут лишить Олимпиады 

Национальная Служба Новостей 17 часов назад
Токио, прощай? Россию могут лишить Олимпиады
Фото: ТАСС
РУСАДА может подвести под монастырь весь российский спорт. Эксперты НСН оценили риски наших атлетов не получить допуск до участия в Олимпиаде-2020.
Перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. На кону — участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио и будущем году и других крупных международных турнирах.
Россия призналась в подмене допинг-проб
Ганус утверждает, что это был настоящий заговор, потому что изменения вносились, в том числе, буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года.
Гендиректор РУСАДА отметил, что ситуация «обрушила доверие» к российскому спорту, а также нанесла урон по репутации верховной власти страны.
23 сентября сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.
Тем не менее, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.
«Я думаю, что нужно дождаться ответа WADA. Если были манипуляции, конечно же, слова Ганусам повлияют. Если будет доказательная база, объяснения, что манипуляций не было, не должно повлиять [на ситуацию и участие России в ОИ-2020]. Я думаю, что не нужно бежать впереди WADA. Всё зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если WADA их принимает, это один вариант, если нет — будут некоторые осложнения», — заявил Чепиков.
Первый тревожный сигнал о возможном отстранении сборной России от участия в Играх-2020 прозвучал в августе, когда Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов.
Из-за чего были отстранены наши штангисты? Есть предположение, что речь идёт о результатах перепроверки образцов на основании данных электронной базы данных московской лаборатории от 2011-2015 годов. Привет вам независимая комиссия Ричарда Макларена и отдел разведки и расследований WADA.
«Не иначе как дежавю», — признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.
«Есть ощущение, что это вторая или третья серия допингового скандала 4-летней давности. Мы вроде как решили, что все закончилось. Наше антидопинговое агентство получило лицензию, допинговые лаборатории заработали… Но, видимо, не всех это устраивает, Скорее всего, такие массовые или полумассовые изъятия наших спортсменов будут продолжаться вплоть до Олимпиады, а может быть, и после нее. Но как много раз уже отмечалось, что это не в спорте дело, а в политике, и в информационной войне», — отметил Дурманов.
Российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях. На это указал во время пресс-конференции НСН заявил бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк.
«Если придется — мы поедем тренироваться за границу, чтобы быть доступными для антидопингового тестирования. Может получиться так, что в Россию не смогут въехать офицеры допинг-контроля, мы для них будем недоступны, поэтому тоже придется ехать за границу. Мы ни в коем случае не отказываемся от гражданства, как многие могли бы посчитать. Просто самое главное условие, чтобы мы могли выступать на международных соревнованиях — быть доступными для тестирования», — сказал он.
Напомним, в сентябре WADA запустило процесс признания РУСАДА не соответствующим своему кодексу из-за подозрений в подмене данных московской лаборатории. Если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Национальная Служба Новостей: последние новости
Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио СМИ: Глава РУСАДА признал подмену допинг-проб ради чиновников от спорта СМИ: Глава РУСАДА признал подмену допинг-проб ради чиновников от спорта
Комментарии243
Летние виды спорта , Юрий Ганус , Илья Иванюк , Ричард Макларен , Сергей Чепиков , Николай Дурманов , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ1
Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх
Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх
Российские футболисты уступили Бразилии
Российские футболисты уступили Бразилии
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей1
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение