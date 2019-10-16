Токио, прощай? Россию могут лишить Олимпиады

Токио, прощай? Из-за подмены допинг-проб Россию могут лишить Олимпиады

РУСАДА может подвести под монастырь весь российский спорт. Эксперты НСН оценили риски наших атлетов не получить допуск до участия в Олимпиаде-2020.

Перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. На кону — участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио и будущем году и других крупных международных турнирах.

Ганус утверждает, что это был настоящий заговор, потому что изменения вносились, в том числе, буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года.

Гендиректор РУСАДА отметил, что ситуация «обрушила доверие» к российскому спорту, а также нанесла урон по репутации верховной власти страны.

23 сентября сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.

Тем не менее, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков , обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.

«Я думаю, что нужно дождаться ответа WADA. Если были манипуляции, конечно же, слова Ганусам повлияют. Если будет доказательная база, объяснения, что манипуляций не было, не должно повлиять [на ситуацию и участие России в ОИ-2020]. Я думаю, что не нужно бежать впереди WADA. Всё зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если WADA их принимает, это один вариант, если нет — будут некоторые осложнения», — заявил Чепиков.

Первый тревожный сигнал о возможном отстранении сборной России от участия в Играх-2020 прозвучал в августе, когда Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов.

Из-за чего были отстранены наши штангисты? Есть предположение, что речь идёт о результатах перепроверки образцов на основании данных электронной базы данных московской лаборатории от 2011-2015 годов. Привет вам независимая комиссия Ричарда Макларена и отдел разведки и расследований WADA.

«Не иначе как дежавю», — признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов

«Есть ощущение, что это вторая или третья серия допингового скандала 4-летней давности. Мы вроде как решили, что все закончилось. Наше антидопинговое агентство получило лицензию, допинговые лаборатории заработали… Но, видимо, не всех это устраивает, Скорее всего, такие массовые или полумассовые изъятия наших спортсменов будут продолжаться вплоть до Олимпиады, а может быть, и после нее. Но как много раз уже отмечалось, что это не в спорте дело, а в политике, и в информационной войне», — отметил Дурманов.

Российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях. На это указал во время пресс-конференции НСН заявил бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк

«Если придется — мы поедем тренироваться за границу, чтобы быть доступными для антидопингового тестирования. Может получиться так, что в Россию не смогут въехать офицеры допинг-контроля, мы для них будем недоступны, поэтому тоже придется ехать за границу. Мы ни в коем случае не отказываемся от гражданства, как многие могли бы посчитать. Просто самое главное условие, чтобы мы могли выступать на международных соревнованиях — быть доступными для тестирования», — сказал он.

Напомним, в сентябре WADA запустило процесс признания РУСАДА не соответствующим своему кодексу из-за подозрений в подмене данных московской лаборатории. Если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.