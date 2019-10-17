В Токио задумались об Олимпиаде на японских Курилах 

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести ряд соревнований Олимпиады-2020 на Курильские острова, пишет «Лента.ру».
Предложение было озвучено во время совещания в городской администрации, на котором обсуждалось пожелание Международного олимпийского комитета по переносу марафона и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в более прохладное место — Саппоро.
Губернатор Токио скептически отнеслась к пожеланию МОК и отметила, что на разработку трасс для этих соревнований было потрачено много сил.
«Если нужно прохладное место, я хочу услышать (…) предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — заявила она на совещании.
Мэр Саппоро Кацухиро Акимото, в свою очередь, приветствовал предложение МОК.