В Токио задумались об Олимпиаде на японских Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести ряд соревнований Олимпиады-2020 на Курильские острова, пишет «Лента.ру».

Предложение было озвучено во время совещания в городской администрации, на котором обсуждалось пожелание Международного олимпийского комитета по переносу марафона и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в более прохладное место — Саппоро.

Губернатор Токио скептически отнеслась к пожеланию МОК и отметила, что на разработку трасс для этих соревнований было потрачено много сил.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать (…) предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — заявила она на совещании.

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото, в свою очередь, приветствовал предложение МОК.