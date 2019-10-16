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Нагорный: «Слуцкий часто пишет нам с Далалояном» 

SPORT24.ru 9 часов назад
Нагорный: «Слуцкий часто пишет нам с Далалояном»
Фото: РИА Новости
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что поддерживает связь с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.
«Я вел прямую трансляцию Европейских игр в Минске, работал в одном из прямых эфиров. Потом Слуцкий написал, что я крутой комментатор. Сейчас мы обмениваемся поздравлениями и поддержкой в Instagram. Часто пишет нам с Далалояном, но лично мы пока не познакомились», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».
Никита Нагорный стал чемпионом мира в Штутгарте, завоевав все три золотые медали. Артур Далалоян стал вторым в соревнованиях в опорном прыжке.
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Летние виды спорта , Никита Нагорный , Леонид Слуцкий , Артур Далалоян
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