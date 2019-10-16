Нагорный: «Слуцкий часто пишет нам с Далалояном»

«Я вел прямую трансляцию Европейских игр в Минске, работал в одном из прямых эфиров. Потом Слуцкий написал, что я крутой комментатор. Сейчас мы обмениваемся поздравлениями и поддержкой в Instagram. Часто пишет нам с Далалояном, но лично мы пока не познакомились», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

Никита Нагорный стал чемпионом мира в Штутгарте, завоевав все три золотые медали. Артур Далалоян стал вторым в соревнованиях в опорном прыжке.