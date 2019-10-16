В США одобрили «акт Родченкова», вводящий уголовную ответственность за махинации

Законопроект предполагает «вводить уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путём применения запрещённых веществ или методов». Кроме того, пострадавшим от этих махинаций должен быть возмещён ущерб.

Аналогичная инициатива проходит стадию рассмотрения в профильном комитете сената. В минувшем году подобный законопроект уже обсуждался в конгрессе, однако не был утверждён на уровне профильных комитетов.