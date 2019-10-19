Турнир по карате завершился массовой дракой

В Узбекистане произошла массовая драка на соревнованиях по карате. В итоге были наказаны тренеры и судья.

Видео массовой драки, произошедшей в Ташкенте во время турнира по карате, опубликовало издание Xabar.uz.

На кадрах видно, что конфликт разгорелся в ташкентском дворце спорта «Универсал». Здесь 16 октября прошли соревнования по каратэ на Кубок Узбекистана среди юношей, юниоров и взрослых. В какой-то момент между взрослыми завязалась потасовка с использованием приемов японского единоборства.

Спортивные чиновники Узбекистана заявили, что ничего страшного не произошло и речь идет о «споре» и «противоречивой ситуации». Тем не менее, была начата проверка инцидента.

«Возник спор между судьей Азизбеком Буриевым, тренером спортивного клуба «Чемпион» Ташкентской области Дилшодом Юсуповым и тренером Национальной федерации карате Сурхандарьинской области Абдулазизом Исматуллаевым. В результате этого спора никто не пострадал. Президиум Национальной федерации карате Узбекистана назначил служебную проверку», — говорится на сайте Минспорта Узбекистана.

В итоге судью отстранили от должности на два года, тренера Сурхандарьинской федерации карате на три года, а тренера клуба на два года.