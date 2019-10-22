Синхронистка погибла во время тренировки

В пермском бассейне «Олимпия» во время тренировки по синхронному плаванию погибла 11-летняя девочка.

«Когда ребенка вытащили, то она была очень бледная. Синие руки и ноги. Потом у нее пошла кровь из носа. Сначала родители думали, что у нее упражнение по задержке дыхания, и только когда она стала плавать в неестественной позе, то забили тревогу», — рассказали очевидцы трагедии изданию 59.ru.

Медики около часа пытались реанимировать девочку, однако спасти ее не удалось.

СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте происшествия работают следователи, они изымают записи с видеокамер, документацию, допрашивают ответственных за соблюдение правил безопасности лиц. Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Издание отмечает, что в 2018 году погибла 10-летняя девочка. Ей стало плохо в бассейне, она впала в кому, из которой так и не вышла. В отношении тренера возбудили дело за оказание услуг, не соответствующих безопасности, но оно было закрыто за примирением сторон.