В США принят «закон Родченкова»

Члены конгресса США приняли новый закон, предусматривающий уголовное наказание за допинговый сговор на международных соревнованиях, сообщает РИА Новости. Документ назван в честь бывшего заведующего московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова , бежавшего в США.

Согласно законопроекту, принятому в Вашингтоне 22 октября, люди, которые принимают участие в, так называемых, «коммерческих» схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга, подлежат уголовному преследованию. Для них предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн долларов или тюремное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

«Антидопинговый Акт Родченкова принят Палатой представителей! Мы с нетерпением ожидаем его прохождения в Сенате», — говорится в сообщении представителей Антидопингового агентства США в Twitter.

Документ назван в честь бывшего заведующего московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова, который, как ранее сообщал «Рамблер», бежал в США и выступил с обвинениями в адрес российских властей о создании системы допинга в стране.

По данным агентства, закон, принятый в конгрессе, впоследствии будет передан в сенат. В случае его одобрения, документ будет передан на подпись президенту США.