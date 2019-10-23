Паралимпийская чемпионка совершила эвтаназию

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут
Борнмут
0 0
Норвич Сити Норвич Сити
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
Унион
Унион
2 0
Фрайбург Фрайбург
Фортуна
Фортуна
1 0
Майнц Майнц
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
1 1
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
17:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
16:30
Унион Унион
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол

Паралимпийская чемпионка добровольно ушла из жизни 

Рамблер + ещё 8 4 часа назад
Паралимпийская чемпионка совершила эвтаназию
Фото: ТАСС/AP Photo/Leo Correa
Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике из Бельгии Марике Верворт скончалась, воспользовавшись правом на эвтаназию, сообщает РИА Новости. Спортсменка долгое время мучилась от нестерпимых болей.
Отмечается, что победительница соревнований по гонкам на колясках страдала прогрессирующим заболеванием мышц, в результате которого почти не спала по ночам из-за постоянных судорог. В 2008 году Верворт подписала согласие на добровольный уход из жизни. В интервью прессе она отмечала, что подумывает воспользоваться эвтаназией после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.
Марике Верворт скончалась 22 октября в возрасте 40 лет. В копилке спортсменки — золото и серебро Паралимпийсих игр в Лондоне в 2012 году, а также серебро и бронза игр в Рио в 2016-м году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Буэнос-Айресе погиб аргентинский футболист. Инцидент произошёл 6 октября в три часа утра во время вечеринки. 23-летний полузащитник Эсекиэль Эсперон вышел на балкон, перила которого были не достаточно хорошо закреплены. Футболист упал с шестого этажа. Его госпитализировали, однако медики по приезду в клинику вынужден были констатировать смерть молодого чеовека.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии11
Летние виды спорта , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещавший украинцам выступать в РФ министр вошел в ВАДА
Запрещавший украинцам выступать в РФ министр вошел в ВАДА
Пиво вернется на футбольные стадионы
Пиво вернется на футбольные стадионы6
Российскому вратарю порезали горло коньком
Российскому вратарю порезали горло коньком1
Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» клубу игрока
Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» клубу игрока
Макгрегор поставил Усика вровень с Тайсоном
Макгрегор поставил Усика вровень с Тайсоном
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение