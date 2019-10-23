Паралимпийская чемпионка совершила эвтаназию

Паралимпийская чемпионка добровольно ушла из жизни

Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике из Бельгии Марике Верворт скончалась, воспользовавшись правом на эвтаназию, сообщает РИА Новости. Спортсменка долгое время мучилась от нестерпимых болей.

Отмечается, что победительница соревнований по гонкам на колясках страдала прогрессирующим заболеванием мышц, в результате которого почти не спала по ночам из-за постоянных судорог. В 2008 году Верворт подписала согласие на добровольный уход из жизни. В интервью прессе она отмечала, что подумывает воспользоваться эвтаназией после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Марике Верворт скончалась 22 октября в возрасте 40 лет. В копилке спортсменки — золото и серебро Паралимпийсих игр в Лондоне в 2012 году, а также серебро и бронза игр в Рио в 2016-м году.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Буэнос-Айресе погиб аргентинский футболист. Инцидент произошёл 6 октября в три часа утра во время вечеринки. 23-летний полузащитник Эсекиэль Эсперон вышел на балкон, перила которого были не достаточно хорошо закреплены. Футболист упал с шестого этажа. Его госпитализировали, однако медики по приезду в клинику вынужден были констатировать смерть молодого чеовека.