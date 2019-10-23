Синхронное плавание в море пластика!

Океаны покрывают около 71% Земли, а площадь мирового океана равна 361 100 000 км². Бескрайние просторы стали домом для сотен тысяч живых существ и помогли человеческой цивилизации не остаться в Средних веках. Сегодня, несмотря на масштабы водного пространства, в мировом океане насчитывается более 150 000 000 тонн мусора. К 2050 году пластика будет больше, чем рыбы, и водная гладь покроется слоем бутылок, пакетов и сетей.

Светлана Колесниченко , олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 8-кратная чемпионка Европы, не готова смириться с этим. Смотрите, как хрупкая девушка противостоит мусорной лавине. Вдохновляйтесь и приходите ей на помощь. Вместе мы можем все!