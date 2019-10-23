Мучилась от боли: чемпионка сделала эвтаназию

Мучилась от боли и эпилепсии: чемпионка сделала эвтаназию

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Марике Верворт ушла из жизни посредством эвтаназии. Врачи прервали жизнь 40-летней бельгийки в ее родном городе Дисте.

При этом свой прах она попросила развеять на испанском острове Лансароте — возле побережья Атлантического океана, где она любила тренироваться, поскольку холодный климат Бельгии вредил ее и без того слабому организму.

Спортсменка с 14 лет страдала неизлечимым заболеванием спинного мозга, из-за которого у нее наступил паралич ног. В других частях тела Марике преследовала ужасная мышечная боль, из-за которой она могла подолгу мучиться, не засыпая порой всю ночь.

Недуг Верворт являлся прогрессирующим — год от года ее состояние становилось все хуже, слабели различные органы чувств, иммунитет уже не мог справляться с многочисленными болезнями.

«Я теряю все больше способностей. Какое-то время назад я могла нарисовать красивую картину. Теперь же это невозможно.

Мои глаза различают лишь 20% того, что могли видеть раньше. Что случится со мной в следующий раз? Я действительно боюсь», — признавалась спортсменка на пресс-конференции после соревнований на Паралимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где она завоевала серебряную и бронзовую медали в гонках на колясках.

По словам Марике, однажды женщина, которая давно ухаживала за сложными пациентами, упала в обморок при виде ее страданий. Боль настигала паралимпийку абсолютно неожиданно.

«Сейчас я в порядке, а через полчаса могу корчиться от мучений», — объясняла женщина.

Все тренировки также сопровождались недомоганием, однако Верворт старалась не обращать внимания на слабости своего организма.

«Моему телу реально тяжело. Каждое занятие я страдаю от боли, но на гонках выкладываюсь по максимуму.

Тренировки и соревнования — это лекарство для меня. Я очень сильно отталкиваюсь на коляске, чтобы в реальности оттолкнуть весь мой страх и все мои проблемы», — рассказывала спортсменка.

Однако к мышечным проблемам со временем добавилась и эпилепсия. Однажды приступ настиг спортсменку во время приготовления еды, так что она пролила на себя кипяток и оказалась в больнице на четыре месяца.

С тех пор Марике завела себе собаку по имени Дзен, которая каким-то образом чувствовала, когда у нее наступит очередной приступ, и еще за час предупреждала женщину своим беспокойным поведением.

Несмотря на все трудности, Верворт умела сохранять оптимизм.

Так, она рассказывала на пресс-конференциях о том, что собирается полетать на боевом истребителе, прокатиться в гоночной машине. Спортсменка хотела, чтобы ее запомнили «всегда веселой и смеющейся леди».

«Ты должен жить просто день ото дня и видеть радость в маленьких моментах. Ведь каждый может умереть в любой момент — в автокатастрофе или от сердечного приступа», — философски рассуждала бельгийка.

Разрешение на эвтаназию Марике получила еще в 2008 году (в Бельгии эта процедура была легализована в 2002-м).

«Было очень сложно достать эти документы. Ты должен пройти обследование у разных врачей, чтобы они подтвердили, что у тебя есть неизлечимая прогрессирующая болезнь — физическая или психическая. Также с тобой проводит беседу психиатр, который должен установить, что это действительно то, чего ты хочешь», — рассказывала Верворт.

Однако женщина не спешила пользоваться этим правом. По словам паралимпийки, простое осознание того, что она может уйти из жизни без боли в любой момент, успокаивало ее и давало силы на продолжение борьбы. Ей казалось, будто таким образом она наконец взяла под контроль свою жизнь.

«Подписание документов вовсе не означает, что ты должен умереть две недели спустя. Я подписала все в 2008 году, а в 2016 завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде», — отмечала спортсменка.

Однако в 40 лет Марике приняла решение прибегнуть к процедуре эвтаназии. Судя по всему, проблемы со здоровьем стали уже невыносимыми. На последнем фото паралимпийки, выложенном в Instagram, она запечатлена в коляске во время гонки. Изображение подписано как «Не могу забыть хорошие воспоминания».

В России эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».