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Молиться поздно. Почему российский спорт ждёт самый суровый приговор 

Чемпионат.com 5 часов назад
Молиться поздно. Российский спорт ждёт приговор
Фото: РИА Новости
Против России тщательно собирают доказательства, и оспорить их будет невозможно. Сценарий «авось, пронесёт» больше не сработает.
Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх в Токио в следующем году можно считать закрытым, несмотря на перенос намеченного на сегодня важного заседания в Лозанне. Не поедет на Игры-2020 российская команда. В лучшем случае там будут выступать «олимпийские атлеты из России». Торг сейчас возможен только в отношении того, чтобы избежать тотального бана.

Заседание продолжается

Запланированная на 23 октября встреча представителей ВАДА и российских экспертов по вопросу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перенесена на неопределённый срок. В ВАДА хотели обсудить ответ российской стороны на претензии, связанные с изменениями данных, но взяли дополнительное время. Лишь после этой встречи, которая теперь пройдёт неизвестно когда, комиссия по соответствию ВАДА вынесет рекомендации исполкому организации о применении санкций в отношении Российского антидопингового агентства.
Для России кардинальным образом перенос встречи ничего не значит, так как в любом случае ничего хорошего наш спорт не ждёт. А для ВАДА — лишнее время на подготовку к разговору. С чёткими доказательствами — где, когда и как.

Россию уже не шокируешь. Остальной мир — тоже

Почему наш спорт не ждёт ничего хорошего? Потому что Россия, добившись восстановления статуса РУСАДА в 2018-м, взяла на себя определённые обязательства по сотрудничеству. И эту обязательства выполнены не были. Позиция руководства РУСАДА в данном случае ничего не значит. Юрию Ганусу и Маргарите Пахноцкой можно сколько угодно говорить о том, что РУСАДА не имела возможности повлиять на доступ к опечатанной Следственным комитетом России базе данных, но сути это не меняет. РУСАДА подписала документы, в которых обязалась нести ответственность за всё, что происходит в вопросе соблюдения антидопинговых правил. Де-факто, понятно, РУСАДА вряд ли могло как-то влиять на ситуацию с правкой базы данных. Де-юре получается, что наше агентство не настолько независимо, чтобы обеспечить выполнение своих обязанностей. Самое печальное в том, что просто отдав базу данных ВАДА без изменений, Россия бы ничего не теряла в глобальном плане. Сколько там имён вызывают подозрение? Больше 300? Около 50 доказанных случаев, вся информация по которым уже разослана федерациям? Ну и пусть! Это и была бы персональная ответственность отдельно взятых людей, какие бы должности и посты они сейчас ни занимали. Кого и чем можно сейчас шокировать в нашей стране? Пусть это даже самые громкие в прошлом имена. Отдали — закрыли вопрос, перевернули страницу и начали всё с нуля. Но вместо персональной ответственности теперь будет коллективная. Спасая одних, утопили всех.

Возможно ли участие России в Играх-2020?

Сейчас возможно три варианта развития ситуации. Фантастический. При котором объяснения российской стороны относительно изменения базы LIMS принимаются полностью, и никаких санкций в отношении РУСАДА и всего нашего спорта не последует. В этот сценарий невозможно поверить. По той простой причине, что у ВАДА изначально бы не возникло вопросов по базе и, как следствие, всех остальных вопросов. Реалистический. РУСАДА лишается статуса соответствия антидопинговому кодексу. Наш спорт ждёт повторение Пхёнчхана-2018, только в более жёстком варианте. Никакой сборной России в Токио не будет. Будут в лучшем случае олимпийские атлеты из России с персональными приглашениями. Апокалипсис. РУСАДА лишается статуса соответствия, результаты Олимпиад в Лондоне и Сочи будут полностью пересмотрены с учётом полного исключения российских участников, а наши федерации по видам спорта и ОКР ждёт запрет на участие спортсменов в любых международных стартах, включая как минимум две следующих Олимпиады.
В любом случае, всегда можно пойти в CAS с апелляцией, но вряд ли можно рассчитывать на повторение ситуации с Играми-2014, когда Спортивный арбитражный суд встал на сторону большинства российских призёров Игр. Юрий Ганус недавно говорил, что за российский спорт можно только молиться. Но это уже не поможет. Скорее всего, окончательный приговор нашему спорту будет вынесен после исполкома ВАДА 4 ноября, за которым через месяц последует исполком МОК.
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Комментарии6
Летние виды спорта , Статьи , Юрий Ганус , Маргарита Пахноцкая , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , Всемирное антидопинговое агентство
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