Грустный праздник: когда WADA решит судьбу России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на заседании исполкома 4 ноября собирается рассмотреть вопрос о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, в которых обвиняется Россия. Это случится вне зависимости от того, успеет ли комитет по соответствию организации дать свои рекомендации по дальнейшей судьбе РУСАДА.

28 октября стало известно, что «российский вопрос» будет поднят на плановом заседании исполкома организации в польском Катовице. На заседании будут рассмотрены возможные санкции в отношении России из-за изменений в базе данных московской лаборатории, которую независимые инспекторы WADA забрали в Москве в начале 2019 года.

Пункт по поводу возможных санкций в отношении России уже включен в повестку дня и будет обсужден, даже если комитет по соответствию организации не успеет дать свои рекомендации на этот сче