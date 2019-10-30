Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу

Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.

Британец Крейг Фэллон скончался 16 июля в возрасте 36 лет.

Согласно имеющимся данным, Фэллон был найден повешенным в лесу на западе Англии, а его автомобиль обнаружен на дне реки.

Перед смертью он написал электронное письмо своей девушке, где сообщил, что сделал свой выбор. Накануне он заявил девушке, что она его больше не увидит.

Крейг Фэллон — чемпион мира по дзюдо 2005 года и чемпион Европы-2006. После завершения карьеры в 2011 году он перешел на тренерскую работу, в марте 2019 года стал главным тренером Ассоциации дзюдо Уэльса.