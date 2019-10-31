Трехкратного олимпийского чемпиона парализовало после инсульта

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по академической гребле из Великобритании Пит Рид рассказал о своем состоянии после спинального инсульта.

В Instagram он сообщил, что после того, как перенес "мозговой удар", его тело оказалось парализовано ниже груди. Что стало причиной инсульта, врачи так и не смогли установить.

"Все произошло в середине позвоночника. Есть маленький шанс, что я не восстановлюсь и такой шанс, что восстановлюсь полностью. Скорее всего, будет что-то среднее. А так, мои руки до сих пор сильны, а мозг остался таким же, каким и был до инсульта", — поделился Рид.

Ранее сообщалось, что английский клуб уволил капитана, получившего тяжелую травму в пьяном ДТП.