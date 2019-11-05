ARD: Россия не предоставила ВАДА все ответы

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия предоставила не все ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.

— Россия ответила только на 23 из 31 вопросов ВАДА, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не предоставила все запрошенные устройства / данные. Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину), — говорится в сообщении.

ARD Doping Editorial Team: According to sources close to @wada_ama Russia only answered 23 of 31 WADA questions regarding the alleged inconsistencies in the Moscow lab data and didn’t provide all requested devices/data. Also EPO analytical data. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 5, 2019

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

Осенью у российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных: письмо с разъяснениями было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли на неопределенный срок.