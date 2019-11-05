Новый вид допинг-тестов применят на Олимпиаде в Токио

Новый вид допинг-тестов может быть использован на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом во вторник на Всемирной конференции по допингу заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в октябре подписало меморандумы о взаимопонимании с семью организациями в области разработки и внедрения нового вида тестирования — анализа засохшей крови (DBS).
"Новое тестирование может быть внедрено на Олимпийских играх 2020 года. Мы бы хотели, чтобы нарушители никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности", — сказал Бах.
Новый вид тестирования упрощает сбор проб, удешевляет транспортировку образцов, экономит место для их хранения.