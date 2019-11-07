Банька для России: WADA выбрало нового президента

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран главой Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он оказался единственным кандидатом на данный пост, на который он вступит 1 января 2020 года. «Газета.Ru» — о новом президенте WADA и о его роли в судьбе России.

7 ноября в польском городе Катовице состоялось очередное заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Главным вопросом повестки дня стало избрание нового президента организации. Формально выборы руководителя ведомства должны состояться 1 января 2020 года, однако их результаты уже обнародованы официально:

новым президентом WADA стал Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Об этом было известно еще несколько месяцев назад, ведь к этому моменту 35-летний поляк имел поддержку как со стороны Совета Европы , так и представителей органов государственной власти, входящих в руководство агентства. Кроме того, Банька оказался безальтернативным кандидатом на пост главы WADA — то есть единственным. Официально в свою должность он вступит как раз 1 января, де-юро этот пост по-прежнему занимает 78-летний британец Крейг Риди , руководивший ведомством с января 2014 года. Что касается Баньки, то его президентский срок рассчитан на три года, после чего польский министр сможет избраться на новый срок. Всего в истории существования организации поляк лишь четвертый ее руководитель по счету: ранее помимо Риди WADA возглавляли Дик Паунд и Джон Фейхи соответственно.

Вице-президентом при новом главе ведомства станет двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Китая Ян Ян, которая на данной должности сменит норвежку Линду Хеллеланд . Что касается Баньки, то сам функционер пообещал провести большой объем работы по «очищению мирового спорта от допинга».

«Это важный момент в моей жизни, и символично, что мое избрание прошло в Катовице, моем родном регионе. Благодарю членов совета учредителей за оказанное доверие. Во время моей работы в министерстве спорта Польши я всегда следовал принципам скромности и трудолюбия. Обещаю, что это продолжится и на посту главы WADA.

Наша цель — очистить спорт от допинга, создать такую антидопинговую систему, чтобы чистые спортсмены ощущали себя в справедливой среде. Вместе мы усилим нашу деятельность и сделаем мировой спорт лучше», — сказал Банька.

Назначение польского министра на должность президента Всемирного антидопингового агентства оперативно прокомментировал министр спорта России Павел Колобков , выразивший свое доверие коллеге по цеху. Более того, Колобков признался, что свой голос он отдал именно за Баньку.

«Его предвыборная программа и его публичные выступления демонстрируют, что он серьезный специалист и готов разбираться в этой проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики. Надеюсь, что мы с ним найдем общий язык. Несколько раз я с ним уже встречался, думаю, мы с ним будем плодотворно взаимодействовать», — цитирует российского чиновника ТАСС.

Еще в мае, когда стало известно, что Банька остался единственным кандидатом на выборах в руководство WADA, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что Москва «сможет найти общий язык» с польским министром, а позицию Баньки по отношению к российскому спорту агрессивной и негативной назвать нельзя. И данный момент это является, пожалуй, определяющим для России, учитывая, какие проблемы с допинговой историей имеет отечественный спорт.

Осторожно о новом президенте WADA высказывался директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус . В частности, он подчеркнул, что «Россию ждет большое испытание», а международное ведомство оказалось под большим давлением после того, как реабилитировало РУСАДА в сентябре 2018 года. Тогда, напомним, комиссия по соответствию WADA большинством голосов приняла решение восстановить статус российского агентства, поставив при этом два обязательных условия — предоставление доступа к базе данным московской лаборатории, а также к допинг-пробам российских спортсменов. Россия данные обязательства исполнила, хоть и не уложилась в дедлайн. Позднее же экспертная группа WADA выявила в полученных данных несколько несостыковок.

Так, Россия оказалась заподозрена в манипуляции данными лаборатории: по мнению международного ведомства, база данных была изменена, а некоторая часть информации и вовсе удалена.

По данному факту Всемирное антидопинговое агентство подготовило Министерству спорта России (что важно: именно министерству, а не РУСАДА — отечественное антидопинговое агентство открыто объявило о том, что отношения к этим разбирательствам не имеет) ряд вопросов с требованием объяснить причину происхождения такой проблемы. Всего у WADA к России возник 31 вопрос, и, по словам Колобкова, на каждый из них был дан исчерпывающий ответ.

«Они считают, что никаких удалений данных там не было, это вопросы чисто технические, связанные с организацией работы самой системы. Уверен, на ближайшей встрече экспертов в области компьютерных технологий со стороны WADA, лозаннской лаборатории и России все эти вопросы будут разъяснены. Важный момент — ни в одном документе WADA не фигурирует слова «манипуляция», — цитирует Колобкова РИА «Новости».

«Российский вопрос» (именно так негласно называют разбирательства по данному делу) должен был быть рассмотрен еще в конце октября, однако к тому моменту комитет по соответствию WADA не смог составить полной картины ситуации и дать определенные рекомендации по судьбе российского спорта. Однако отмечается, что на заседании Всемирного антидопингового агентства, которое проходит как раз в эти дни в Польше, данный вопрос рассмотреть могут. И, что примечательно, Банька намерен взять его под личный контроль.

Что это? Недоверие к комитету соответствия? Возможно. Учитывая, что после новых подробностей о махинациях с базой данных доверие к комитету WADA действительно было подорвано, равно как и к РУСАДА с российским министерством. Об этом, к слову, говорил и Ганус. Сам польский министр утверждает, что «у допинга и спорта нет национальности, а в данном вопросе Россия, Польша или США равны», но при этом открыто заявил, что «если россияне действительно фальсифицировали допинг-пробы в московской лаборатории, то их ожидают самые жесткие решения».

О том, какие санкции могут ввести в отношении России, уже известно: помимо повторной дискредитации РУСАДА последует и отстранение российской олимпийской команды от двух ближайших Игр — в 2020 и 2022 годах. И WADA на данный шаг определенно готово пойти.

Это не было бы так серьезно, если бы не одно но: Международный олимпийский комитет в лице своего президента Томаса Баха еще в июле заявил, что россияне на Олимпиаде выступят, причем со своими национальными флагом и гимном, однако теперь МОК в этом не только не уверен, но и отдал все полномочия в решении будущего России руководству WADA. Хотя надо уточнить, что эта позиция Баха вызывает немало вопросов, ведь по Уставу комитета только МОК решает, допускать спортсменов до участия в Играх или нет. И здесь вновь приходится обращаться к фигуре Баньки, ведь ранее он в своем выступлении уже открыто выразил недоверие к российским спортсменам, что было вызвано допинговым скандалом после Олимпиады-2014 в Сочи.

По мнению самого Баньки, его позиция является «естественной», кроме того, он уже подчеркнул, что у WADA имеет некий «прописанный сценарий» по делу России, но что в этом сценарии прописано — неизвестно никому. Ясно только то, что у нового руководства Всемирного антидопингового агентства — и Банька этого не скрывал, равно как и своего волнения по «российскому вопросу» (будто других проблем в мировом спорте нет) — имеется более широкий перечень санкций в отношении России. И в случае, если доказать махинации с допинг-пробами удастся, то WADA готово применить их в полной мере.