От пустых залов до Великой: как менялось фехтование в России

Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Таллине. Незадолго до этого отечественные фехтовальщики зажгли на Всемирных военных играх и предолимпийском чемпионате мира, где выиграли общекомандный зачет. «Газета.Ru» рассказывает, как развивалось фехтование в России в последние годы и за счет чего ему удалось превратиться из аристократичного вида спорта для избранных в зрелище, на которое покупают билеты в «Олимпийский».

На этапе Кубка мира в Таллине в командном первенстве среди женщин, в котором участвовали 30 коллективов, сборная России по шпаге в жесткой конкуренции завоевала серебряные медали.

В решающей серии россиянки встретились с соперницами из Польши и выдали зрелищную битву на девять поединков, обидно уступив лишь в один удар, — 44:45.

Тем не менее отечественная сборная явно не оставила зрителей равнодушными.

А на турнире, который состоялся незадолго до этого, — Всемирных военных играх — именно фехтовальщики принесли России наибольшее количество медалей — восемь золотых, две серебряных и две бронзовых.

Наконец, если вспоминать предолимпийский чемпионат мира по фехтованию, прошедший летом 2019 года, то и там сборная России проявила себя довольно ярко, одержав победу в общекомандном зачете с тремя золотыми и тремя серебряными медалями, а также одной бронзой.

Судя по всему, у российских фехтовальщиков есть все шансы повторить в Токио-2020 успех летних Игр в Рио-де-Жанейро — 2016, когда Яна Егорян Софья Великая схлестнулись в личном финале по сабле, взяв золото и серебро соответственно, а в командном первенстве с этим же видом оружия женская сборная красиво одолела Украину.

В целом на тех Играх сборная России по фехтованию с учетом всех видов оружия — сабли, рапиры и шпаги — завоевала семь медалей: четыре золота, серебро и две бронзы.

Эти результаты способствовали популяризации вида спорта в стране.

«Серьезный бум популярности фехтования в России произошел в 2015-2016 годах — после чемпионата мира в Москве и Олимпиады в Рио-де-Жанейро, — рассказал в комментарии «Газете.Ru» мастер спорта международного класса по фехтованию на сабле, чемпион Европы и дважды серебряный призер первенства мира Илья Андреев. — Тогда вся наша команда хорошо отфехтовала, и в секции повалили дети. Раньше можно было, например, прийти не к своему времени на тренировку, немного пораньше, а сейчас всегда много людей и большая очередь на дорожки».

Фехтование в нашей стране было традиционно сильным видом спорта еще с советских времен, когда за сборную выступали, например, четырехкратные олимпийские чемпионы Виктор Кровопусков и Станислав Поздняков . Во многом благодаря этому багажу российское фехтование успешно развивалось и в постсоветское время.

«По крайней мере, в сабле у нас результат был постоянно, — признает Андреев. — Даже несмотря на то, что в 1992 году было сложно с финансами, и ситуация в стране была непростой, сборная СНГ все равно выиграла тогда Олимпийские игры по сабле. В 1996 году в Атланте за золотую медаль тоже фехтовали два российских спортсмена — Станислав Поздняков и Сергей Шариков».

Андреев, который пришел в этот вид спорта еще в 2002 году, отметил, что количество занимающихся постепенно возрастает.

«Когда я начинал, то у нас в группе было 10-12 человек, — и это с учетом ребят с прошлого года.

Тренеры ходили в школы, развешивали объявления, призывали заниматься фехтованием. А сейчас, в 2019 году, некоторые школы проводят уже не набор, а отбор.

Дети борются за то, чтобы поехать на российские соревнования, я уже не говорю о международных, куда в принципе тяжело пробиться», — рассказал спортсмен.

Серьезно увеличилась и аудитория соревнований по фехтованию. По словам Андреева, за последние десять лет в России возросло количество зрителей на турнирах.

«В 2007 году, когда чемпионат мира по фехтованию проводился в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский», даже половины мест не было заполнено.

Людей туда всячески зазывали и чуть ли не благодарили за то, что они пришли посмотреть. Насколько я помню, там не было даже платы за вход.

А вот уже на чемпионатах мира в 2014 году в Казани и в 2015-м в Москве в «Олимпийском» было в разы больше зрителей.

И все было по билетам. Людей рассаживали по секторам, в чужой не пускали», — отметил чемпион Европы.

Андреев связывает рост популярности фехтования в последнее время с тем, что его стали чаще и гораздо лучше освещать по телевидению, чем даже десять лет назад.

«Когда я занимался в юном возрасте, не было такого, что чемпионат мира и Европы по фехтованию можно было где-то легко посмотреть. Сейчас же все транслируется на основных каналах», — отметил Андреев.

В Международной федерации фехтования (FIE) отдают себе отчет в том, что привлекательная картинка на телевидении — залог успеха у широкой аудитории.

«Зритель, как в зале, так и перед телеэкранами, должен чувствовать напряжение боя, остроту борьбы, он может почувствовать эмоции, которые испытывает спортсмен.

Мы постоянно работаем над улучшением качества телевизионных трансляций. На крупнейших соревнованиях, таких как чемпионаты мира, зональные чемпионаты, турниры серии Гран-при, работают профессиональные телевизионные команды, которые помогают увидеть фехтовальный поединок с разных ракурсов и с замедленными повторами», — рассказывал президент FIE Алишер Усманов в интервью ТАСС.

Также среди тех аспектов фехтования, которые претерпели положительные изменения, стоит отметить улучшение материальной базы, которая является одной из причин медальных успехов атлетов.

Прогрессу в этой области способствовало избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования в 2008 году. Миллиардер, который в юности сам занимался фехтованием и потому испытывают вполне понятную любовь к этому виду спорта, вкладывает личные средства в развитие фехтования в России и в мире.

Простой пример: в этом году в Новосибирске открылся фехтовальный центр с двумя залами размером 24х42 метра и трибуной на 354 места.

Уже в следующем году здесь пройдет чемпионат России по фехтованию, а сборная страны планирует провести в этом комплексе сборы накануне Игр в Токио.

Естественно, строительство обошлось в немалую сумму — около 240 млн рублей. Создать такую инфраструктуру было бы, пожалуй, невозможно без финансовой поддержки главы FIE.

Поступательное развитие фехтования способствовало тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) даже принял решение включить в программу Олимпиады в Токио все 12 дисциплин по этому виду спорта — личные и командные соревнования мужчин и женщин с саблей, рапирой и шпагой.

Для сравнения: на прошлых Играх в Рио — 2016 дисциплин было десять, так как не проводились командные первенства у мужчин в сабле и у женщин в рапире.