20-летняя гимнастка умерла, сорвавшись с брусьев

20-летняя гимнастка погибла на тренировке

Американская гимнастка Мелани Коулман соскользнула с брусьев, получила травму позвоночника и умерла, сообщает The Sun.

20-летняя Коулман была студенткой Университета Южного Коннектикута. В пятницу в ходе тренировки в спортивном зале в городе Хамден, пригороде Нью-Хейвена, где расположен вуз, она соскользнула с брусьев, в результате чего получила серьезную травму позвоночника.

Гимнастка была госпитализирована в одну из больниц Нью-Хейвена, однако врачам не удалось спасти ее. В воскресенье девушка скончалась.

«Это было неожиданное происшествие с трагическим результатом», — прокомментировал инцидент бывший тренер Мелани Коулман Томас Альберти.

Ее мать также назвала произошедшее трагическим несчастным случаем. Также женщина рассказала, что у Мелани было четверо братьев и сестер, а две ее сестры — также занимаются спортивной гимнастикой.

«Она (Мелани. — Прим. ред.) из очень большой, любящей семьи. Нас было семеро. Мы провели каждый день последних 20 лет вместе», — добавила она.

В свою очередь, президент Университета Южного Коннектикута Джо Бертолино в заявлении, которое распространил вуз, выразил Коулманам соболезнования в связи с кончиной Мелани.