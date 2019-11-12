20-летняя гимнастка умерла, сорвавшись с брусьев

20-летняя гимнастка сорвалась с брусьев и получила смертельную травму

Американская гимнастка Мелани Коулман умерла в результате травмы, полученной во время тренировки. Об этом сообщает The Sun.

8 ноября 20-летняя Коулман упала, выполняя упражнение на разновысоких брусьях. С тяжелой травмой позвоночника она была доставлена в больницу, где скончалась в понедельник, 11 ноября.

По словам владельца зала Томаса Альберти, Коулман не сумела ухватиться за перекладину. Американка соскользнула со снаряда, что и привело к травме.

Коулман была многообещающий спортсменкой. Студентка университета Южного Коннектикута участвовала в программе по подготовке олимпийских атлетов США.

В августе стало известно о смерти российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. 25-летняя спортсменка скончалась в результате остановки сердца во время пробежки.