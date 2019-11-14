WADA угрожает китайскому чемпиону по плаванию дисквалификацией

Представители Всемирного антидопингового агентства требуют дисквалификации известного китайского пловца Сунь Яна, трехкратного олимпийского чемпиона и победителя 11 чемпионатов мира. В сентябре прошлого года спортсмен разбил контейнер для сбора анализов, но не был наказан плавательной федерацией.

Тогда Международная федерация водных видов не стала дисквалифицировать китайца из-за проблем с документацией, напоминает СВС. При этом многие соперники Сунь Яна по международным стартам отказывались признавать его победы и приветствовать китайца рукопожатием на пьедестале почета.

Чиновники же WADA обратились по данному эпизоду в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь опротестовать решение FINA. CAS рассмотрит апелляцию всемирной антидопинговой службы по делу Сунь Яна 15 ноября. Слушания будут открытыми. Пловцу грозит от 2 до 8 лет дисквалификации, если его вина в нарушении антидопинговых правил будет доказана.