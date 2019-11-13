WADA внесло изменения в кодекс за употребление кокаина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло изменения в кодекс касаемо употребления спортсменом запрещённого вещества — кокаин.

В случае если спортсмен употребляет кокаин, его дисквалификация составит один месяц вместо трёх привычных, но только при условии, что совершает это не для улучшения спортивных показателей, сообщает Telegraph.

Кроме того, спортсмен должен будет пройти курс реабилитации. Однако это правило не распространяется на тех, кто ранее подвергался отстранению.

Таким образом, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгений Кузнецов отбудет четырёхлетнюю дисквалификацию, назначенную международной федерацией хоккея, и пропустит ближайшую Олимпиаду.

23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин.

Всемирное антидопинговое агентство опасается скорого принятия «акта Родченкова», так как закон вызывает много вопросов. Документ предполагает применение жёстких санкций ко всем спортсменам, кроме США, ранее писал News.ru.