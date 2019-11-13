WADA внесло изменения в кодекс за употребление кокаина 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры"
"Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры"
Зимние виды спорта
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в ДТП
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в ДТП
Летние виды спорта
Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю
Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю
Теннис
Российский боец ММА арестован за похищение человека
Российский боец ММА арестован за похищение человека
MMA
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

WADA внесло изменения в кодекс за употребление кокаина 

News.ru + ещё 11 9 часов назад
WADA внесло изменения в кодекс за употребление кокаина
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло изменения в кодекс касаемо употребления спортсменом запрещённого вещества — кокаин.
В случае если спортсмен употребляет кокаин, его дисквалификация составит один месяц вместо трёх привычных, но только при условии, что совершает это не для улучшения спортивных показателей, сообщает Telegraph.
Кроме того, спортсмен должен будет пройти курс реабилитации. Однако это правило не распространяется на тех, кто ранее подвергался отстранению.
Таким образом, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгений Кузнецов отбудет четырёхлетнюю дисквалификацию, назначенную международной федерацией хоккея, и пропустит ближайшую Олимпиаду.
23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин.
Всемирное антидопинговое агентство опасается скорого принятия «акта Родченкова», так как закон вызывает много вопросов. Документ предполагает применение жёстких санкций ко всем спортсменам, кроме США, ранее писал News.ru.
Лучшие моменты Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев Задачи антикризисного управления ВФСО «Динамо» признаны выполненными Задачи антикризисного управления ВФСО «Динамо» признаны выполненными Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
Комментарии 
Теги:
Летние виды спорта , Евгений Кузнецов , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Telegraph
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры»
«Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры» 5
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в ДТП
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в ДТП
Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю
Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю
Российский боец ММА арестован за похищение человека
Российский боец ММА арестован за похищение человека 12
Нурмагомедову нужно исправляться за московский провал
Нурмагомедову нужно исправляться за московский провал
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение