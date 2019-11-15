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Самбо может получить постоянное признание МОК в 2021 году 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Самбо может получить постоянное признание МОК
Фото: ТАСС
Международная федерация самбо (FIAS) рассчитывает, что этот вид спорта получит постоянное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент FIAS Василий Шестаков во время праздника спорта "Открытый мир самбо" в спортивно-оздоровительном комплексе "Волна" в Санкт-Петербурге.
"В ноябре 2018 года самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета. Следующий этап — это постоянное признание, которое мы будем получать в 2021 году. Одновременно мы работаем над тем, чтобы нас [самбо] включили в программу Олимпийских игр. Вопрос непростой, но решаемый", — сказал Шестаков.
В празднике приняла участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
"Самбо — особый вид спорта, он был придуман в России для самообороны. Наши самбисты завоевали 20 золотых медалей на недавнем чемпионате мира, от нас с вами зависит, будет ли самбо олимпийским видом спорта. Сейчас Международная федерация самбо вступила в олимпийскую семью, мы должны себя очень хорошо проявить, помочь нашим друзьям, в том числе за рубежом, овладеть этим видом спорта", — сказала она, обращаясь к юным спортсменам.
В ноябре 2018 года самбо получило временное признание МОК. Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.
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Теги:
Летние виды спорта , Василий Шестаков , Ольга Голодец , Правительство РФ
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