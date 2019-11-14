Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии

Украина передала Японии ноту протеста из-за участия ДНР в турнире по каратэ

Представители ДНР участвовали в 9-м Кубке мира по каратэ KWF в Токио 7-10 ноября, завоевав на турнире 13 медалей, в т.ч. 10 наград высшей пробы.

«Во время разговора с представителем секретариата этой организации был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины», — заявили в посольстве.

Отмечается, что Украина передала японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств.