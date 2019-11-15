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Распродавал имущество: подробности убийства чемпиона мира 

Рамблер 9 часов назад
Распродавал имущество: подробности убийства чемпиона мира
Фото: кадр Youtube
Перед своей смертью уроженец Армении, боксер Ашот Болян распродавал имущество. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Рамблер» писал, что тело уроженца Армении, трехкратного чемпиона мира по версии WPKA Ашота Боляна было найдено на парковке в Москве. Причиной смерти, по данным следствия, стало огнестрельное ранение.
Следователи уверены, что это заказное убийство и связано, скорее всего, с коммерческой деятельностью погибшего, отмечает газета.
По данным издания, после завершения профессиональной спортивной карьеры в тайском боксе Болян делал попытки устроиться на спортивном поприще. Так, в 2005 году он приходил в Союз армян России, беседовал с вице-президентом Левоном Муканяном.
«Болян предлагал свои услуги как тренера. У нас есть боксерский клуб, мы познакомили их. Однако Боляна не приняли в спортивную среду. Как спортсмена мы вообще его не знали. Хотя все заслуженные деятели спорта, чемпионы мира у нас на карандаше. То, что он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, не соответствует действительности», — заявил Муканян.
В статье отмечается, что Болян в итоге занялся бизнесом, однако в сентябре–октябре начал распродавать имущество — земельные участки и автомобили.
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Летние виды спорта
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