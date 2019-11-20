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Без Олимпиады и большого футбола. Какова вероятность отстранения России от крупных турниров? 

BFM.RU 2 часа назад
Без Олимпиады и футбола. Россию лишат крупных турниров
Фото: Reuters
Без Олимпиады и чемпионата Европы: британские СМИ обещают России отстранение не только от летних Игр в Токио, но и от большого футбола. Чиновники МОК и ФИФА опровергают это. В преддверии вердикта комитета по соответствию WADA мнения становятся все более полярными.
Исполком WADA рассмотрит вопрос 9 декабря. Все давно уже сказано, все варианты описаны, но таблоид The Daily Mail настаивает, что в случае отзыва лицензии РУСАДА у Санкт-Петербурга заберут матчи «Евро» 2020 года. Руководитель проектов чемпионата Европы в странах-организаторах Гийом Пуассон уже заявил, что этого не случится, а в ФИФА напомнили, что WADA уже принимало их выводы об отсутствии антидопинговых нарушений в сегодняшнем российском футболе.
Первенство континента проводит не ФИФА, а УЕФА, но сути это не меняет. Любопытна ссылка The Telegraph на главу комитета по соответствию Джонатана Тейлора: в сентябре чиновник заявил, что новые — расширенные — полномочия позволяют WADA влиять и на мир футбола. Ситуацию комментирует спортивный обозреватель Станислав Рынкевич.
Станислав Рынкевич, спортивный обозреватель:
«Об Олимпиаде понятно, мы уже получали наказание на уровне Олимпийских игр, это протоптанная дорожка. Что касается футбола. Самое страшное, что мы может получить это в свое время — лишиться домашнего чемпионата мира. Участие сборной России — это все-таки определенные минусы пойдут и в организации турниров. Если лишить нас Евро-2020, это значит, что нужно искать другой город вместо Петербурга, по-другому выстраивать всю логистику. А до чемпионата Европы осталось не так уж много времени — несколько месяцев, по сути. Что касается ЧМ 2022 года, это не та сфера, по которой можно бить; российские болельщики и в Катар поедут. Это будет просто тупо выгодно той же самой ФИФА».
Пояснение к сентябрьским словам Тейлора: британец вынужден быть напомнить публике, что после Игр в Корее у WADA резко расширились полномочия. И сегодня агентство может настаивать на отстранении страны от Олимпиад. Но мероприятия ФИФА и УЕФА, если нет доказательств нарушений со стороны конкретных футбольных сборных, WADA не подчиняются никак. Но как быть с летними Играми в Токио и зимними в Пекине?
«Дзюба, иди на ***». Позор фанатов сборной России <br/>
Увы, если РУСАДА накажут, здесь возможно все. Неожиданно смягчил ситуацию доклад отдела разведки и расследований. Формулировки пресс-релиза очень обтекаемые: «Обнаружены нестыковки в некоторых объемах данных московской лаборатории». А эксперты WADA похвалили главу Минспорта Колобкова за подробные ответы на три десятка технических вопросов, направленных Москве в начале осени. Но настраиваться на позитив не стоит: вероятность санкций все равно высока, замечает обозреватель «Спорт-Экспресса» Наталья Марьянчик.
Наталья Марьянчик, обозреватель «Спорт-Экспресса»:
«Судя по косвенным признакам, у меня ожидания не очень хорошие. Мне кажется, что РУСАДА потеряет статус соответствия, и дальше нам нужно будет выруливать из этой ситуации с наименьшими потерями, чтобы наши спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях и поехали на Олимпийские игры. Шансы тут есть, и достаточно неплохие. Я думаю, что будет апелляция в Спортивный арбитражный суд, дальше возможны параллельно какие-то переговоры с WADA и МОК и так далее. Я не скажу, что это будет полноценное участие с флагом, с полноценной командой, но я верю в то, что в том или ином виде российские спортсмены и на Олимпиаде, и на «Евро», конечно же, будут представлены».
И о вероятностях: дисквалификация РУСАДА — 70 на 30. Потому что подмена данных существует, она касается более тысячи проб. Юрий Ганус уже выразил сожаление, что СК не заблокировал базу, получив прошлогодний запрос WADA. Отстранение от Олимпиады — 40 на 60. Из-за позиции МОК — наказывать только виновных — в сегодняшней сборной России почти нет тех, чьи файлы заменяли.
Символично, что 19 ноября вечером «друг России» Хайо Зеппельт признал бессмысленность благородной борьбы, заявив дословно следующее: «Что бы Россия ни делала, Бах ее защитит. Что еще должно произойти?» Вероятность нашего отстранения от чемпионата Европы 2020 года, на мой взгляд, ноль процентов. От дальнейших соревнований — 10-15.
Что касается «серьезности» информации The Telegraph, вспомните ее июльский инсайд о переброске 300 бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Ливию. Как говорят на Туманном Альбионе, после продажи авторитетного издания братьям Баркли оно медленно, но верно движется к The Sun.
Против полномасштабного запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях накануне выступил Международный олимпийский комитет.
«Мы обеспокоены тем, что наш принцип состоит в том, что виновные должны быть наказаны максимально сурово, а невинные — защищены», — цитирует The Washington Post реплику президента МОК Томаса Баха.
При этом глава олимпийской организации отметил, что решение будут принимать WADA и впоследствии Спортивный арбитражный суд.
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Комментарии316 
Теги:
Летние виды спорта , Футбол , Россия без Олимпиады , Сборная России , Юрий Ганус , Томас Бах , Джонатан Тейлор , Наталья Марьянчик , Станислав Рынкевич , Минспорта , УЕФА , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Washington Post , Daily Mail , Daily Telegraph
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