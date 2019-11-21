Исинбаева выступила с обращением к олимпийцам

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева призвала не верить спекуляциям на теме недопуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, будучи матерой спортсменкой, которая пережила подобную ситуацию четыре года назад, призвала всех не обращать внимания на те выкрики и комментарии и преждевременные выводы, которые есть в средствах массовой информации. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать», — заявила Исинбаева после совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2020 в случае, если РУСАДА лишится статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение по статусу РУСАДА 9 декабря.

Исинбаева отметила, что вся необходимая работа по защите российских спортсменов ведется.

Как ранее сообщал «Рамблер», WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.