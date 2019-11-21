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Исинбаева выступила с обращением к олимпийцам 

Рамблер + ещё 24 11 часов назад
Исинбаева выступила с обращением к олимпийцам
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева призвала не верить спекуляциям на теме недопуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Я, будучи матерой спортсменкой, которая пережила подобную ситуацию четыре года назад, призвала всех не обращать внимания на те выкрики и комментарии и преждевременные выводы, которые есть в средствах массовой информации. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать», — заявила Исинбаева после совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
Российские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2020 в случае, если РУСАДА лишится статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение по статусу РУСАДА 9 декабря.
Исинбаева отметила, что вся необходимая работа по защите российских спортсменов ведется.
Как ранее сообщал «Рамблер», WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии4 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Российские спортсменки , Россия без Олимпиады , Елена Исинбаева , Всемирное антидопинговое агентство
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