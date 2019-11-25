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«Трагические решения»: Россию ждут санкции за допинг 

Газета.Ru 3 часа назад
«Трагические решения»: Россию ждут санкции за допинг
Фото: РИА Новости
В РУСАДА предсказали «тяжелый удар» по российскому спорту из-за возможного лишения статуса соответствия на фоне допингового скандала. По мнению генерального директора организации Юрия Гануса, нашей стране грозят трагические последствия в том случае, если вина будет доказана.
WADA vs Россия: апокалипсис откладывается
История с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) близится к концу, который может стать для отечественного спорта печальным. Пока еще действующий президент международной организации Крэйг Риди некоторое время назад анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА, после чего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще нескольких представителей руководства ведомства отстранили от своих должностей, заподозрив в махинациях по допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
В ближайшее время WADA должно официально объявить решение по РУСАДА. По этому поводу высказался генеральный директор организации Юрий Ганус, выразивший мнение, что обвинительного вердикта России, судя по всему, избежать не удастся. Он отметил, что предсказуемый конец станет «тяжелым ударом» для олимпийцев.
«Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично», — приводит слова функционера ТАСС.
Помимо прочего, он также упомянула и о последствиях для нашей страны. Напомним, что Россия так и не признала вину за допинговый скандал, что было одним из критериев «дорожной карты» по восстановлению. Кроме того, комиссия WADA также обнаружила манипуляции с данными Московской лаборатории, что теперь может стать основным поводом к лишению статуса соответствия. Ганус подчеркнул, что результат будет плачевным для России.
«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое… Мы никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений.
Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение», — цитирует гендиректора РУСАДА kp.ru.
Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов. В срок уложиться не удалось, поскольку возникли проблемы с сертификацией оборудования международных экспертов. В итоге комиссия получила доступ к данным только к середине января этого года, после чего и были обнаружены грубые нарушения и несоответствия. По итогам расследования в Министерство спорта России поступил ровно 31 вопрос, на которые необходимо было дать исчерпывающий ответ до 9 октября. Министр спорта Павел Колобков сообщил, что требование было выполнено.
Как итог, 23 сентября было инициировано ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между данными LIMS и Московской лаборатории. Колобков, комментируя анонс Риди, уточнил, что основная рекомендация комитета будет оглашена 9 декабря.
Существует вероятность, что основные возможные санкции будут связаны с предстоящей Олимпиадой в Токио. На тему вероятного лишения РУСАДА статуса высказались и в Международной федерации хоккея (ИИХФ). В пресс-релизе отмечается, что этот вопрос ведомством не рассматривался в контексте того, что нашей стране предстоит принять молодежный и взрослый чемпионаты мира по хоккею среди мужчин в ближайшем будущем.
Подтвердил эти сведения и президент организации Рене Фазель, отметивший, что не видит препятствий для проведения турниров на территории России.
«Я не думаю, что могут быть проблемы с проведением турниров в России. Еще не видел рекомендаций WADA, но в нашем спорте нет каких-то серьезных проблем с допингом, поэтому не думаю, что будут проблемы», — уверен он.
Исполком WADA, где будет обсуждаться «российский вопрос», состоится 9 декабря. Предполагается, что на заседании огласят рекомендации комитета и мнения организаций.
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Комментарии136 
Теги:
Летние виды спорта , Статьи
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