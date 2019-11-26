Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Власенко отметил, что тестирование Захаров пропустил 21 октября, 17 февраля и 11 июня. Спортсмен не выступил на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел с 12 по 28 июля в корейском Кванджу. Причиной называлась травма колена.