Отстраненный Захаров решил завершить карьеру

Отстраненный олимпийский чемпион Захаров решил завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров отказался оспаривать отстранение, которое он получил за пропуск внесоревновательных допинг-тестов в течение года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко.

Напомним, что срок дисквалификации спортсмена рассчитан на 18 месяцев и отсчитывается с 22 ноября 2019 года.

Таким образом, Захаров принял решение завершить карьеру пловца, так как в связи с отстранением не сможет принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, Япония.

"За всю карьеру у него никогда не было проблем с антидопинговыми службами. Эта ситуация — вопрос дисциплины.

Вообще, об Олимпиаде он думает в последнюю очередь, так как недавно перенес две операции на коленях и в данный момент еще восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру", — заявил Власенко.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Илья Захаров отстранен за пропуск допинг-тестов.