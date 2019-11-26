Не прекратится никогда! Валуев об отстранении России

«Готовимся к худшему»: Валуев об отстранении от Олимпиады

Николай Валуев. Россия должна быть готова к худшему в связи с новым витком допингового скандала. Об этом «Национальной службе новостей» заявил депутат Госдумы

Валуев — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Паназиатской боксерской ассоциации (РАВА). Ныне он — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» . В нижней палате парламента Валуев является первым заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

На днях, как сообщал «Рамблер», комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию счел Россию виновной в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории в попытке скрыть факт прием допинга спортсменами.

По этой причине комитет рекомендовал исполнительному комитету WADA наказать Россию в том числе лишением права на проведение международных спортивных соревнований, а российским спортсменами позволив в течение четырех лет участвовать в таковых лишь в нейтральном статусе. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря.

«Надо быть готовыми к худшему», — заявил «Национальной службе новостей» Николай Валуев.

Кроме того, он призвал «извлекать максимум того, что могло быть и хуже», верить, что россияне все-таки смогут принять участие в Олимпиаде, а рассуждать про «теоретические допуски в подобных ситуациях к иностранным спортсменам» отказался.