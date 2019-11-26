Фетисов: Решение ВАДА — это уже не политика, а факты

Возможное решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, чтобы лишить РУСАДА статуса соответствия на 4 года, может ударить по невинным спортсменам, но ничего политического в нем нет, заявил газете ВЗГЛЯД известный хоккеист, депутат и бывший член Совета учредителей ВАДА Вячеслав Фетисов

Ранее стало известно, что комитет ВАДА по соответствию рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство статуса на 4 года. Это будет означать возможный запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Кроме того, Россию могут лишить нескольких международных турниров, которые она должна была принять.

«Насколько я понимаю, комиссия по соответствию установила, что были системные нарушения на протяжении долгого периода времени, и она наказывает. Обидно, конечно, за спортсменов, которые ни при чем, которые не участвовали во всех этих делах, это молодые ребята, которые сегодня тренируются и мечтают об играх. За них, конечно, обидно. Но кто-то накосячил здесь настолько, что они теперь за это расплачиваются. Это не политика, это факты», — заявил Фетисов.

В начале сентября 2019 года ВАДА заподозрило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Позже комитет по соответствию сделал вывод, что полученные расхождения в базе данных, переданной агентству, были не случайны.